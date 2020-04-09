За прошедшие сутки в России скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв возросло до 76, сообщает оперштаб в четверг, 9 апреля.

«За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом: Москва — 7, Московская область — 3, Санкт-Петербург — 2, Пермский край — 1», — сказано в сообщении.

Также за последние сутки полностью выздоровели 118 пациентов.

По информации оперативного штаба, в общей сложности в стране на данный момент подтвержден 10 131 случай заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе, выздоровели 698 человек.

Больше всего новых пациентов в Москве — 857. Общее число инфицированных в столице — 6698. Затем следуют Московская область (199), Санкт-Петербург (44), Брянская область (40) и Республика Коми (31). В других регионах зарегистрировали 24 и менее новых случаев.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в стране было проведено более 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию находятся 171 тыс. человек.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса. Позже нерабочий режим был продлен до конца апреля.

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