В России за минувшие сутки скончались 66 пациентов от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с этой инфекцией в субботу, 25 апреля.

Общее число летальных исходов в стране достигло 681.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что в России более 161 тыс. человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. В стране провели более 2,5 млн тестов на эту инфекцию. За последние сутки сделали 150 тыс. тестов.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, началась в декабре в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 25 апреля, число зараженных в мире превысило 2,8 млн человек, из них более 197 тыс. умерли, свыше 807 тыс. пациентов вылечились.

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