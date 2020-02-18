В 2020 году в России планируется построить более 700 детских садов на 103 тыс. мест, приводит ТАСС во вторник, 18 февраля, сообщение пресс-службы Министерства просвещения РФ.

«В 2019 году на территории РФ были открыты 577 дошкольных организаций, что обеспечило 78 965 новых мест», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении с посланием к Федеральному собранию выразил обеспокоенность нехваткой мест в яслях и поручил главам субъектов обеспечить решение этой проблемы. По словам главы государства, до 2021 года в детских садах страны должно стать на 250 тыс. мест больше.

29 января в Госдуму поступил законопроект о компенсационных выплатах за отсутствие места в детских садах. На компенсацию смогут претендовать родители или законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детском саду. Размер выплат предложено установить в размере не менее прожиточного минимума конкретного субъекта Российской Федерации. Деньги планируют выплачивать из федерального бюджета.