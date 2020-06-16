В России разработали национальный стандарт по летнему содержанию автодорог, его планируется утвердить в январе 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали в Росстандарте.

«Для дорожников разделение очень важно, поскольку не всё зависит только от них. Зачастую причиной плохого содержания является недостаточное финансирование. Установлены критерии, позволяющие гибко регулировать этот момент», — сказал «Известиям» председатель профильного технического комитета при Росстандарте Николай Быстров.

Стандарт предполагает три уровня летнего ремонта дорог: высокий, средний и допустимый. Он позволит владельцам трасс выбрать режим обслуживания в зависимости от финансирования, которого в регионах чаще всего недостаточно.

К допустимому уровню относят дороги, соответствующие минимальным требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017-го. Высокий уровень обслуживания трасс не допускает наличие колейности или трещин. Кроме этого, на устранение нарушений высокого уровня обслуживания дается в среднем от одного до семи дней. По другим категориям дорог на это отводится до двух недель.

Также стандарт устанавливает требования к содержанию светофоров, дорожных знаков, разметки, остановок общественного транспорта. Так, по знакам большинство описанных дефектов (загрязнение, повреждение изображения, наклон более 15 градусов и другие) должны исправить за 1–7 суток, по разметке — 3–30 суток, остановкам — 5–20 суток, за исключением случаев, когда нужно убрать крупногабаритные предметы (на это дается два часа).

Подробнее читайте в материале «Известий» от 17 июня