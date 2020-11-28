В России за сутки умерли из-за коронавируса 510 пациентов — такой показатель смертности регистрируется третий раз. Днем ранее число летальных исходов составляло 496. Данные приводятся Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 28 ноября.

В Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге — 70, в Московской области — 21. За весь период распространения инфекции в России зарегистрировано 39 068 летальных исходов. Заболели — 2 242 633 человека.

Ранее вирусолог, профессор Виктор Зуев заявил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать даже более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. По его словам, ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.