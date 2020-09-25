В Ногинске похитили миллиард на строительстве спасательного

Следователи выясняют обстоятельства хищения миллиарда рублей на строительстве ногинского спасательного центра, который должны были сдать в 2015 году, но до сих пор так и не ввели в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал «112».

Фигуранты дела — Федеральное казенное учреждение «УКС МЧС России» и компания «Строительное управление №336». Первый, по версии правоохранителей, умышленно принял заведомо незаконченные работы у второго. В результате госбюджету был нанесен материальный ущерб в размере около 1 миллиарда рублей.

Примечательно, что объект должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2015 году. Однако пять лет спустя нового спасательного центра в Ногинске так и не появилось. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), а ныне директора Центра спортивной подготовки сборной РФ Александра Кравцова задержали по обвинению в крупном хищении государственных средств. По версии следствия, устроил на работу в Центр шестерых инструкторов по лыжным гонкам, которые на самом деле ни разу не появились на рабочем месте, но исправно получали зарплату. Табели исправно заполнялись в период с мая 2014 года по июль 2017-го года. В результате, уверяют правоохранители, государству был нанесен ущерб в размере почти 14,5 миллиона рублей.

Хищения вскрылись в результате проверки, проведенной Счетной палатой РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о «присвоении или растрате в особо крупном размере». Если впоследствии Кравцова суд признает виновным, ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.