В России не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает РИА Новости.

По его словам, чтобы избежать опасности подобного разделения, ФНПР продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам. Он также указал, что эта группа граждан «несет значительный вклад и в сам Пенсионный фонд».

14 сентября сообщалось, что Минтруда подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.