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К 20 апреля в России провели более двух миллионов тестов на новый коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

За последние сутки в стране провели более 103 тысяч исследований.

К утру 20 апреля около 135 тысяч человек в России находились под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус. По состоянию на прошлую пятницу под наблюдением оставались 129 тысяч человек.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на второе место по количеству проводимых тестов после США.

За прошлые сутки в России зарегистрировали 6060 новых зараженных коронавирусом, их общее число в стране достигло

42 853. За все время наблюдения умер 361 зараженный, 3291 человек выздоровел.

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