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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России к 16 марта выздоровел и был выписан из больниц каждый десятый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, остальные заразившиеся пока находятся под наблюдением, тяжелых случаев среди них нет.

Мурашко подчеркнул, что данные первой недели марта по показателям исходов значительно лучше — на 30 процентов — чем в предыдущий период. При этом инфекционная и реанимационная службы России работают в состоянии повышенной готовности.

Как сообщал «Рамблер», за все время на территории в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, 60 — у россиян, два — у граждан Китая, еще один — у итальянского студента.

К 13 марта восемь человек выздоровели и были выписаны из российских больниц. Первыми заболевшими и первыми излечившимися стали двое граждан Китая. Затем выздоровели пятеро россиян (некоторые из них — пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess) и гражданин Италии.

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