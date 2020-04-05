В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, всего в 79 регионах страны зарегистрировано 5389 заболевших. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Выздоровевших за весь период ― 355», ― говорится в сообщении.

При этом два пациента в Москве скончались. Всего за весь период в России зафиксировано 45 летальных случаев.

«Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек ― от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей», ― добавили в оперштабе.

Ранее 5 апреля сообщалось, что в Москве за сутки число зараженных коронавирусом возросло на 536.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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