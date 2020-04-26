За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6361 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80949 случаев.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России было зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, 6250 человек выздоровели.

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