За прошедшие сутки в России зафиксированы 5966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах.

Больше всего новых случаев — 2612 — выявлено в Москве.

За весь период в стране зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Она отметила, что рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

По словам Скворцовой, около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

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