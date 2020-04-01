Все новости на карте

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 440 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Новые случаи выявлены в 35 регионах. Накануне прирост больных с коронавирусом составлял 500 человек.

За сутки зарегистрировано семь смертей: пять — в Москве, одна — в Подмосковье, одна — в Псковской области.

Таким образом, общее количество заболевших в стране за все время составило 2777 человек, 24 из них скончались.

Новые случаи выявлены в Москве (267), Подмосковье (15), Коми (32), Петербурге (27), Саратовской области (11), по семь случаев — в Вологодской и Челябинской областях, по шесть — в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по пять — в Тульской области и Краснодарском крае.

По четыре случая зарегистрировали в Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской областях, по три — в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском АО, по два — в Брянской, Ивановской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Еще по одному случаю выявлено во Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, Чечне, Башкирии, Мордовии, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

Как писал «Рамблер», главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил 31 марта, что Россия приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом.

По мнению Брико, количество новых пациентов может увеличиваться еще несколько дней, после чего показатели начнут падать.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты