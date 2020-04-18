4 785 случаев заболевания коронавирусом выявили в 79 регионах России за последние сутки. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев — в Москве (2 649). Затем следует Подмосковье (428), Санкт-Петербург (139), Мордовия (62) и Чеченская Республика (60). В других регионах зафиксировано менее 60 случаев.

Таким образом, общее число заболевших в стране составило почти 38,8 тыс.

«За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом… За весь период по России умерло 313 человек», — также говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 467 человек. Их общее число на сегодняшний день — 3 057.

Ранее, 16 апреля, власти Москвы объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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