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За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 270 в 26 регионах», — говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 534 случая коронавирусной инфекции, уточнили в штабе.

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