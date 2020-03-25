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Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 163 человека, до 658. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

На Москву приходится 410 случаев коронавируса. Количество выздоровевших россиян возросло до 29.

Всего новые случаи зарегистрировали в 20 регионах, 120 из них — в Москве, по шесть — в Подмосковье и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Оренбургской области и Якутии, в остальных регионах выявили один-два случая.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки количество пациентов с коронавирусом в России выросло на 57 человек.

Смертей из-за коронавируса в стране пока не зарегистрировали. Одна из пациенток — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

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