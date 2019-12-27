В России эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata, рассказал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — указал Кулешов.

Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора. Даже в небольшом ДТП он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель.

По данным Reuters, из-за данного дефекта погибли как минимум 24 автомобилиста, еще 290 пострадали. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Эксперты отметили, что в РФ отзывная кампания идет уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют ее, создавая угрозу для себя и своих пассажиров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бой с подушками: в России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности