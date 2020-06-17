Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну, в январе 1945 года руководившему операцией по спасению польского Кракова от уничтожения гитлеровцами, состоялась в среду в Москве.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.

«Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный «майор Вихрь», к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы», — сказал Нарышкин на церемонии.

На марке изображена фотография Ботяна времен Великой Отечественной войны и медаль "Золотая Звезда" на фоне достопримечательностей Кракова. Выпуск новой марки приурочен к предстоящему в декабре нынешнего года 100-летию Службы внешней разведки.

Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова «Майор Вихрь» и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.

Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.

В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».