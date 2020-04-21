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К 21 апреля около 139 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Накануне вирус подозревали у 135 тысяч человек. По состоянию на прошлую пятницу под наблюдением оставались 129 тысяч россиян.

За все время в России провели более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки было проведено 89 тысяч исследований.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на второе место по количеству проводимых тестов после США.

За прошлые сутки число зараженных в стране выросло на 4268 человек, до 47 121. Из них 3446 уже выздоровели, 405 скончались.

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