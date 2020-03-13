Эксперты связывают рост спроса с негативными новостями, пишет РБК.

На увеличение продаж мог повлиять также отложенный спрос и подготовка потребителей к весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями.

«Однако говорить о прямой корреляции нельзя, потому что антидепрессанты — рецептурные препараты», — пояснила президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

По данным РБК, объём продаж антидепрессантов, снотворных и седативных средств в 2019 году увеличился на 5,86% и достиг 15,5 млрд руб. Лидерами среди антидепрессантов стали препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт». Среди снотворных и седативных средств у россиян наиболее популярны «Корвалол», «Ново-Пассит», пустырник и валериана.

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