По итогам мая 2020 года в России было продано 17,4 млн декалитров спиртных напитков, за аналогичный период прошлого года показатель составил 17,1 млн, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Согласно информации ведомства, чаще всего в России покупали водку (6,2 млн декалитров), вино (4,6 млн), шампанское и игристые вина (1 млн) и коньяк (881,3 тыс.).

Как отмечает издание, больше всего алкогольных напитков за отчетный период было продано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Меньше всего — в Тыве, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Чукотке.