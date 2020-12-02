Красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» выпустила к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса. Покупательский спрос на них столь велик, что сотрудникам предприятия приходится работать в усиленном режиме. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.

На фабрике рассказали, что все игрушки делаются вручную, а на шары с масками спрос «небывалый». Сейчас заказы на игрушки с «символом года» поступают со всех регионов страны.

В неделю фабрика выпускает порядка 100-120 игрушек в день.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что почти треть (32%) россиян начинают покупать подарки на Новый год за одну-две недели до праздника, передает RT.