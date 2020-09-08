За нарушение одному из бизнесменов Санкт-Петербурга придется заплатить 15 тысяч рублей.

В России выписан первый штраф за отсутствие теста на коронавирус после возвращения из-за границы. За нарушение одному из бизнесменов Санкт-Петербурга придется заплатить 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Мужчина вместе с пятью детьми прилетел из испанской Малаги, где делил имущество с бывшей супругой. По возвращении он не прошел проверку на коронавирус. С 1 августа она обязательна для всех, кто возвращается из-за рубежа. Тест нужно сдать в течение трех дней. Результаты следует внести в специальную анкету на портале Госуслуг.

Данное требование касается как взрослых, так и детей. Новые правила заменили собой обязанность изолироваться на 14 дней.