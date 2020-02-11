Китайская студентка, попавшая в больницу Тюмени с коронавирусом, выздоровела и покинула больницу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы тюменского департамента здравоохранения Инны Куликовой, все лабораторные исследования показали, что с девушкой все в порядке.

«Сегодня ее выписали с цветами и шариками», — заявила Куликова.

Пассажиров, которые летели со студенткой одним рейсов и попали под карантин, также планируют выписать. Все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные, уточняет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае достигло 42,6 тысячи человек, а выздоровели 3998 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Пациентов госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области, оба они — граждане Китая. Оба зарегистрированных в России случая оказались легкими.

Глава Минздрава Забайкалья ранее рассказывал, что у 30-летнего китайца, который находится в местной больнице, чистые легкие, из остаточных явлений — только кашель.

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