В России за последние сутки выявили 20 396 новых случаев коронавируса. Из всех пациентов 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. Выздоровели 16 803 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Абсолютным лидером по количеству зарегистрированных за сутки пациентов остается Москва. Здесь зафиксировано 5829 новых случаев COVID-19. На втором месте Петербург с 1258 пациентами. Следом расположились Московская (629), Нижегородская (434) и Архангельская (359) области.

Наименьшие темпы прироста за сутки (0,5-0,7%) отмечены в Дагестане, Татарии, Чувашии, Подмосковье, Ханты-Мансийском АО, Марий Эл.

Всего на сегодня в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. Умер 30 251 пациент, выздоровели 1 312 927 человек.

Проведено более 64 млн тестов. Ранее «Рамблер» сообщал, что Володин привел Путину статистику по COVID-19 в Госдуме.