За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 940, до 777 486 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 109 человек, за день до этого — 6 234, еще днем ранее — 6 406.

У 26,2 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

Прирост менее чем в шесть тысяч заболевших зафиксирован в стране впервые с апреля.

За последние сутки еще 3 258 россиян выписались после выздоровления, 85 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 553 602 пациента, 12 427 человек скончались.

Новые случаи выявили в 85 регионах. Десятка лидеров по приросту: Москва (578), Ханты-Мансийский АО (236), Свердловская область (234), Санкт-Петербург (195), Нижегородская область (191), Алтайский край (191), Иркутская область (178), Мурманская область (172), Ямало-Ненецкий АО (155), Московская область (153).

За ними следуют: Челябинская область (134), Красноярский край (125), Хабаровский край (120), Ростовская область (115), Оренбургская область (115), Тюменская область (112), Ульяновская область (109), Новосибирская область (109), Омская область (108), Воронежская область (103), Ставропольский край (101).

Менее 100 новых случаев: Волгоградская область (93), Саратовская область (93), Приморский край (92), Архангельская область (89), Пермский край (87), Коми (81), Краснодарский край (72), Ивановская область (60), Самарская область (60), Томская область (58), Сахалинская область (57), Кировская область (56), Кемеровская область (56), Курганская область (51).

Менее 50: Чувашия (48), Якутия (46), Белгородская область (45), Ленинградская область (45), Владимирская область (43), Тульская область (43), Тамбовская область (42), Дагестан (41), Башкирия (41), Бурятия (41), Тыва (40).

Менее 40: Ярославская область (38), Астраханская область (37), Пензенская область (37), Республика Алтай (37), Рязанская область (36), Мордовия (35), Удмуртия (35), Камчатский край (35), Калужская область (34), Татарстан (33), Хакасия (33), Костромская область (32), Курская область (32), Орловская область (31), Брянская область (30), Забайкальский край (30), Амурская область (30), Смоленская область (27), Марий Эл (27), Вологодская область (26), Крым (26), Тверская область (25), Карачаево-Черкессия (22), Адыгея (20).

Менее 20: Карелия (19), Новгородская область (19), Псковская область (19), Магаданская область (17), Кабардино-Балкария (16), Северная Осетия (16), Липецкая область (15), Калининградская область (13), Севастополь (13), Ингушетия (10), Калмыкия (8), Чечня (8), Ненецкий АО (2), Чукотский АО (2), Еврейская АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 20 июля в России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус, 259 тысяч из них — за последние сутки.