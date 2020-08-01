В России за прошедший день коронавирус зафиксировали у 5 462 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вылечились 8 114 пациентов, скончались 95.

Всего в России подтверждено 845 443 случая коронавируса, выздоровели 646 524 человека, умерли 14 058.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.