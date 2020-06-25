За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 113, до 613 994 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В России уже больше недели выявляют менее восьми тысяч новых случаев за сутки. Накануне был зафиксирован прирост в 7 176 человек, за день до этого — 7 425, еще днем ранее — 7 600.

У 32 процентов новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 6 342 россиянина выписались после выздоровления, 92 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 375 164 пациента, 8 605 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 82 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (885), Московская область (467), Ханты-Мансийский АО (319), Санкт-Петербург (221), Нижегородская область (217), Иркутская область (209), Воронежская область (196), Свердловская область (192), Челябинская область (174), Ямало-Ненецкий АО (156).

За ними следуют: Красноярский край (153), Тыва (140), Ростовская область (124), Архангельская область (117), Саратовская область (110), Ульяновская область (109), Новосибирская область (102), Волгоградская область (101).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Приморский край (84), Тульская область (82), Карачаево-Черкессия (82), Ставропольский край (79), Алтайский край (78), Ивановская область (77), Курская область (74), Дагестан (73), Мурманская область (72), Якутия (72), Хабаровский край (72), Кабардино-Балкария (70), Пензенская область (70).

Менее 70 новых случаев: Белгородская область (69), Брянская область (69), Псковская область (69), Коми (64), Новгородская область (62), Чувашия (62), Оренбургская область (62), Пермский край (61), Краснодарский край (59), Томская область (59), Самарская область (55), Забайкальский край (55), Владимирская область (53), Тверская область (53), Башкирия (53), Омская область (52), Ленинградская область (51).

Менее 50: Мордовия (49), Тюменская область (49), Бурятия (49), Липецкая область (47), Тамбовская область (46), Ярославская область (45), Калужская область (44), Смоленская область (42), Камчатский край (42), Рязанская область (41), Татарстан (40), Кировская область (40), Амурская область (38), Орловская область (37), Марий Эл (36), Карелия (35), Адыгея (35), Курганская область (35), Хакасия (35), Сахалинская область (35), Астраханская область (32), Костромская область (31), Калмыкия (30), Кемеровская область (30).

Менее 30: Северная Осетия (29), Республика Алтай (28), Ингушетия (27), Магаданская область (22), Вологодская область (21), Удмуртия (20), Калининградская область (17), Чечня (9), Крым (8), Еврейская АО (4).

Как сообщал «Рамблер», к 25 июня в России провели более 18,1 миллиона тестов на коронавирус, 311 тысяч из них — за последние сутки.