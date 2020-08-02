В России за прошедший день зафиксировали 5 462 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Кроме того, выздоровели 8 114 пациентов, умерли 95.

Всего в России коронавирус подтвердили у 850 870 человек, выздоровели 650 173, скончались 14 128.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.