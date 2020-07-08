За минувшие сутки в России зафиксировали 6562 случая COVID-19, умерли 173 человека, выздоровели 8631, сообщили в оперативном штабе.

Прирост сохраняется на уровне 0,9%, у 27,6% больных нет симптомов.

Больше всего новых пациентов в столице (621), Санкт-Петербурге (295) и Ханты-Мансийском автономном округе (268).

Также за сутки 263 случая зарегистрировали в Свердловской области, 240 — в Иркутской, 217 — в Нижегородской.

Накануне сообщалось о 6368 новых больных и 198 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 700 792 инфицированных, из них 472 511 человек уже поправились, 10 667 скончались.

Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11,5 миллиона зараженных, более 535 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.