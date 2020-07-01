За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 2091 человека (31,9 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Число выявленных инфицированных шестой день подряд составляет меньше семи тысяч, темпы роста заболеваемости в стране снизились до одного процента.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах, больше всего их в Москве — 611. Тем не менее в столице это наименьший показатель с 7 апреля, а темпы роста за сутки составили 0,3 процента.

Еще 306 новых случаев выявили в Московской области, 262 — в Санкт-Петербурге, 261 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 256 — в Свердловской, 248 — в Иркутской области.

Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, в Ненецком автономном округе их три, а в Крыму — шесть.

Накануне суточный прирост составил 6693 случая, скончались 154 человека. В целом число инфицированных с начала эпидемии достигло 654 405. Умерли за все время 9536 пациентов, вылечились — 422 931.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 10,1 миллиона заразившихся, жертвами инфекции стали более 500 тысяч человек. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.