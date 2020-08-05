За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 204, до 866 627 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 159 человек, за день до этого — 5 394, еще днем ранее — 5 427.

В 25,8 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 7 555 россиян выписались после выздоровления, 139 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 669 026 пациентов, 14 490 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (687), Свердловская область (181), Ханты-Мансийский АО (169), Московская область (162), Санкт-Петербург (156), Иркутская область (135), Ростовская область (129), Красноярский край (127), Мурманская область (126), Ставропольский край (121).

За ними следуют: Краснодарский край (117), Омская область (109), Оренбургская область (105), Челябинская область (103), Нижегородская область (101), Ульяновская область (100), Приморский край (100).

Менее 100 новых случаев: Новосибирская область (97), Хабаровский край (97), Воронежская область (96), Волгоградская область (96), Саратовская область (94), Ямало-Ненецкий АО (94), Алтайский край (94), Кемеровская область (94), Тюменская область (82), Архангельская область (71), Пермский край (68), Сахалинская область (65), Калмыкия (63), Якутия (55), Томская область (53), Пензенская область (50).

Менее 50: Коми (47), Белгородская область (46), Костромская область (45), Дагестан (40), Ярославская область (39), Орловская область (36), Чувашия (35), Карелия (34), Астраханская область (34), Башкирия (34), Самарская область (34), Ленинградская область (33), Кировская область (33), Брянская область (32), Мордовия (31), Тульская область (30), Курганская область (30).

Менее 30: Курская область (29), Вологодская область (28), Татарстан (28), Калужская область (27), Тамбовская область (27), Тверская область (27), Рязанская область (26), Адыгея (25), Бурятия (25), Тыва (25), Ивановская область (24), Владимирская область (22), Хакасия (22), Удмуртия (21), Амурская область (21).

Менее 20: Липецкая область (19), Магаданская область (19), Крым (18), Смоленская область (16), Кабардино-Балкария (16), Ингушетия (15), Камчатский край (15), Марий Эл (14), Новгородская область (13), Чечня (12), Забайкальский край (11), Карачаево-Черкессия (10), Калининградская область (9), Северная Осетия (9), Ненецкий АО (8), Республика Алтай (7), Псковская область (4), Еврейская АО (2).

Как сообщал «Рамблер», к 5 августа в России провели более 29,4 миллиона тестов на коронавирус, 232 тысячи из них — за последние сутки.