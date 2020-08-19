В России за сутки зафиксировали 4828 случаев COVID-19, умерли 177 человек, выписались 6795, сообщили в оперативном штабе.

Темп прироста составляет 0,5%. Больше всего новых пациентов в Москве (691), Санкт-Петербурге (162) и Подмосковье (151). У четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.

Накануне было 4748 заболевших, 132 человека скончались, 6527 выздоровели. Всего с начала пандемии число случаев заражения в России достигло 937 321, погибли почти 16 тысяч, вылечились 749 423.

В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 21,5 миллиона инфицированных, 767 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.