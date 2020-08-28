За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 829, до 980 405 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 711 человек, за день до этого — 4 676, еще днем ранее — 4 696.

В 22,8 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 5 905 россиян выписались после выздоровления, 110 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 798 466 пациентов, 16 914 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (654), Санкт-Петербург (187), Московская область (150), Нижегородская область (133), Ростовская область (132), Ставропольский край (125), Свердловская область (121), Воронежская область (113), Красноярский край (111), Волгоградская область (107).

Менее 100 новых случаев: Кемеровская область (96), Саратовская область (93), Ульяновская область (89), Архангельская область (87), Краснодарский край (84), Оренбургская область (84), Приморский край (80), Самарская область (75), Иркутская область (73), Дагестан (72), Калмыкия (68), Челябинская область (68), Алтайский край (67), Мурманская область (66), Пензенская область (66), Ханты-Мансийский АО (64), Кировская область (63).

Менее 60: Пермский край (59), Крым (56), Сахалинская область (55), Хабаровский край (50), Тюменская область (48), Ямало-Ненецкий АО (47), Новосибирская область (46), Бурятия (45), Белгородская область (44), Якутия (43), Томская область (42), Орловская область (40), Ярославская область (40), Астраханская область (40).

Менее 40: Карачаево-Черкесия (39), Омская область (39), Ивановская область (37), Костромская область (36), Вологодская область (34), Курская область (33), Мордовия (33), Магаданская область (32), Рязанская область (31), Ленинградская область (31), Башкирия (31), Чувашия (31), Псковская область (30), Удмуртия (30).

Менее 30: Ингушетия (29), Брянская область (28), Калужская область (28), Татарстан (28), Тульская область (27), Коми (27), Карелия (26), Владимирская область (25), Тверская область (25), Амурская область (25), Забайкальский край (24), Тамбовская область (23), Курганская область (23), Кабардино-Балкария (22), Смоленская область (21), Калининградская область (21), Новгородская область (20), Северная Осетия (20).

Менее 20: Липецкая область (19), Адыгея (19), Марий Эл (17), Тыва (17), Хакасия (17), Севастополь (15), Камчатский край (13), Республика Алтай (11), Чечня (4), Еврейская АО (4), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 28 августа в России провели более 35,7 миллиона тестов на коронавирус, 327 тысяч из них — за последние сутки.