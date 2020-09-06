После 1 сентября нескольким российским школам пришлось перейти на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«В частности, в Забайкальском крае школа перешла на дистанционное обучение, есть также дозированные переводы классов на дистанционное обучение. В этих школах выявлены конкретные случаи заболеваемости», — отметил чиновник.

По его словам, во многих регионах родителям предоставляется право самим решать, как будет учиться ребенок. Они могут просто написать заявление, и тогда их ребенок будет учиться дистанционно.

В этом учебном году на дистанционку могут отправить целые классы

Ранее «Рамблер» сообщал, что на дистанционное школьное обучение переходили и в других регионах. В частности, екатеринбургский вице-губернатор Павел Креков рассказал, что местные власти были вынуждены трижды закрывать классы на карантин, поскольку на занятия пришли инфицированные дети из семей, съездивших за рубеж.