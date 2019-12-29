Закон устанавливает штраф, сумма которого может превышать изначальную стоимость билета в пять раз.

Владимир Путин подписал закон об административной ответственности на перепродажу билетов на культурные мероприятия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом запрещается продавать билеты дороже их первоначальной стоимости. Кроме того, нельзя оказывать покупателю сопутствующие услуги, если их стоимость превышает 10% цены прохода на мероприятие.

За нарушение закона граждане должны будут заплатить сумму, дважды больше стоимости билета. Если речь идет о должностных лицах, они заплатят сумму, в трижды превышающую первичную цену, а предпринимателям грозит временное приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф в пятикратном объеме от изначальной стоимости билета.

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