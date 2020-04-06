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Российское правительство ввело ценовые ограничения для оптовой и розничной торговли медицинскими масками, фильтрующими респираторами и перчатками. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Также правительство ввело запрет на розничную торговлю масками для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Организации, имеющие лицензию, не смогут повышать цены на эти медицинские изделия более чем на десять процентов (для каждого этапа оптовой торговли) и более чем на десять копеек (для розницы) за единицу товара.

Такое ограничение будет действовать в течение 90 календарных дней.

Как сообщал «Рамблер», в конце января на фоне новостей о коронавирусе продажи медицинских масок в России выросли в 13 раз.

Позже в Курской области маски подорожали в 35 раз, с одного рубля за штуку до 35 рублей, в Дагестане антимонопольщики зафиксировали повышение цен на 650 процентов, в большинстве аптек Москвы и области к 5 февраля маски закончились, а в некоторых регионах раскупили даже строительные респираторы.

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