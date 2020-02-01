Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля. Теперь сотруднику при смене работы должны выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

В документе содержится информация о длительности работы у конкретного работодателя, фактически форма СТД-Р является аналогом выписки из трудовой книжки.

Нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января.

Работодатели должны будут проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек до конца июня 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.