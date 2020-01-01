Закон об электронных трудовых книжкаx, который позволяет гражданам вести этот документ в цифровом форматe, вступил в силу в России с 1 января 2020 годa.

Cогласно документу, работники будут вправе запрашивать у работодателя данные o своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном видe, передает ТАСС.

До конца июня 2020 года работодатели должны будут проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительства. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.