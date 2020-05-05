В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля документу, спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь не превышает 20 кв. м.

При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

По мнению авторов законопроекта, жители домов, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум.

Ранее, 3 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что потребление россиянами алкогольных напитков выросло на 2–3% за время самоизоляции.

Вместе с тем, обратную тенденцию зафиксировали специалисты Роскачества. Во время пандемии почти половина опрошенных ими россиян стала меньше употреблять алкоголь.