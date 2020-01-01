В России с 1 января вступил в силу закон о компенсации в случае признания покупки квартиры незаконной. Выплату можно получить в судебном порядке.

Ранее приобретавшие на вторичном рынке жилье не были защищены законодательно от мошеннических действий со стороны недобросовестных продавцов. В случае приобретения жилья, имеющего криминальную историю, или предполагающего право проживания в них третьих лиц, сделка имела негативные последствия для покупателей.

Со вступлением закона в силу покупателям «криминальной» недвижимости положена компенсация от государства. Гражданин может выбрать размер суммы реального ущерба или кадастровой стоимости жилья.

Требовать компенсации лишившийся жилья покупатель сможет в судебном порядке, если причинитель вреда не компенсировал ущерб. Закон также имеет обратную силу — те граждане, которые ранее лишились приобретенного жилья, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм.

17 декабря сообщалось, что четверть переселенцев по программе реновации в Москве планирует продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье. Еще 6% респондентов хотели бы денежную компенсацию вместо квартиры.