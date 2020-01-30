Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России. Документ ранее, в августе прошлого года, подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно закону, арбалет и лук приравниваются к охотничьему метательному стрелковому оружию. До этого их использовали лишь для спортивных соревнований. Сейчас же приобрести такое оружие смогут граждане страны, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия, отмечает «Газета.ру».

К охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс.

Арбалет или лук необходимо будет зарегистрировать в Росгвардии.

Документ вступил в силу спустя 180 дней со дня его официальной публикации.

10 октября 2019 года в Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием.