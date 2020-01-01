Закон о любительском рыболовстве вступает в силу в РФ с 1 января. Документ, в частности, закрепляет норму о бесплатной рыбалке в личных целях и сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Закон был принят в декабре 2018 года. Любительским рыболовством считается деятельность граждан по вылову водных биологических ресурсов для удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Граждане могут вести любительскую рыбалку свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением ряда случаев — например, на землях обороны и в особо охраняемых природных территориях.

При этом закон устанавливает ряд ограничений для рыбаков-любителей. Например, запрещена любительская рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока. Запрещается подводная рыбалка в местах массового отдыха граждан.

Кроме того, рыбалка в личных целях с использованием сетей запрещается везде, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно в России запрещается оборот жаберных сетей, кроме указанных районов. Использование сетей в этих районах возможно только после их учета и обязательной поштучной маркировки.

Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания закон вводит понятие суточной нормы вылова — объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня. Суточные нормы установлены для каждого рыбохозяйственного бассейна страны. Например, в Волжско-Каспийском бассейне суточная норма вылова судака при любительской рыбалке составляет 5 килограмм.

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