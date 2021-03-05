По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в «Векторе» подтвердили первый случай заражения людей птичьим гриппом. Он выявлен сразу у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

курицы

По ее словам, вирус преодолел лишь межвидовой барьер, случаев передачи между людьми нет.

На фоне пандемии, когда в некоторых слоях общества и так царит паническое настроение, это тревожная новость. Многие задаются вопросом: что, теперь нельзя есть курицу?

По словам эксперта Александры Гамбарян, инфицирования птичьим гриппом невозможно, если вы будете есть блюда из курицы. Для заражения «нужно надышаться этим вирусом, который в курятнике поднимается с пылью». Даже если вы решите съесть куриное мясо сырым, это не будет фактором риска. Угрозе заражения подвергаются сотрудники птицеферм, которые контактируют с больными животными, подчеркнула эксперт.

Научный центр «Вектор» готов приступить к разработке вакцины от новой разновидности птичьего гриппа, сообщил глава центра Ринат Максютов.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризующееся острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью. Существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою трансмиссивность между людьми, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа.