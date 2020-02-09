В России впервые проведут полный учет численности белых медведей. Об этом говорится в сообщении Минприроды, опубликованном на сайте ведомства 7 февраля.

Планируется, что в 2021 году учет медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 году — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца-Иосифа. Обязательства по финансированию мероприятий взяла на себя «Роснефть».

«В рамках государственно-частного партнерства ученые смогут провести учет численности популяций белого медведя, их местообитаний, получить информацию об актуальных угрозах для сохранения вида», — говорится в сообщении ведомства.

В Минприроды отметили, что все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу и каждая из них имеет свою категорию редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории, лаптевская — к третьей, чукотско-аляскинская — к пятой.

Ранее, 30 января, стало известно о предложении Минюста увеличить штраф за уничтожение редких и занесенных в Красную книгу животных, растений и грибов в 20 раз — с 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.