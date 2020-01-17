В России вновь начались розничные продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении. Новинка получила название «Зенит М». Об этом в пятницу, 17 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе», входящего в «Ростех».

Раньше эти фотоаппараты продавались исключительно в интернет-магазине «Зенит», а также через официальных партнеров завода-производителя. Теперь же розничную продажу лимитированной серии «Зенит М» начал Флагманский бутик Leica в ГУМе. Камеры доступны в черном и серебряном цветах. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». При этом объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке (размытостью. — прим. Ред.) и эффектом «мягкого фокуса», пишет «Москва 24».

Уточняется, что стоимость «Зенит М» составит 460 тыс. рублей. Для российского рынка эта цена является фиксированной. В «Швабе» уточнили, что она обусловлена значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте.

Камера «Зенит М» разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Она оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России.

Классический «Зенит» стал одним из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой. Его начали производить в СССР в 1952 году, напоминает телеканал «360».

В июне 2019 года в России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.