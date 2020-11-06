Решить проблему дефицита рабочих на стройках, в сферах ЖКХ и услуг можно за счет россиян, работающих вахтовым методом, заявил «Известиям» депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», на онлайн-конференции «Бизнес-климат России. Нацпроекты» было заявлено, что около 40% компаний, которые привлекают к сотрудничеству мигрантов, в настоящее время испытывают дефицит рабочей силы. 15% предприятий, по мнению аналитиков, могут в ближайшее время столкнуться с необходимостью оперативно нанимать новых сотрудников, так как спрос на работников вырос. Наибольший дефицит сейчас наблюдается среди таксистов и курьеров.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что нехватка работников в настоящее время ощущается также в сферах строительства, ЖКХ и услуг. Он подчеркнул, что во время пандемии многие иностранные граждане уехали на родину и освободили рабочие места для россиян.

«Однако из-за отсутствия системного подхода получается, что выпадающие ресурсы не были компенсированы имеющимися», — пояснил парламентарий.

В пример депутат привел Татарстан, где в настоящее время, по его словам, есть дефицит строителей. Он предложил привлечь к работе вахтовиков из близлежащих к республике регионов. Подобным же образом, посчитал Нилов, моно решить кадровую проблему, возникшую в Москве и Московской области.

Инициативе депутата вызвала бурный отклик в Сети. В частности, пользователи соцсетей, комментируя предложение Нилова, посоветовали парламентариям самим попробовать поработать вахтовым методом на стройках вместо мигрантов.