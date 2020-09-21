С 19 сентября в российских аптеках началась продажа лекарственного препарата от коронавирусной инфекции — «Арепливир», заявил ТАСС гендиректор компании-производителя Андрей Младенцев. В планах предприятия поставить лекарство в 30 тысяч аптек по всей стране.

Младенцев подчеркнул, что официально продажи стартовали 21 сентября. Однако аптеки, которые заказали «Арепливир» в конце прошлой недели, приступили к его реализации уже в минувшие выходные.

По словам гендиректора компании, препарат уже заказали все самые крупные аптечные сети страны. В первую очередь планируется обеспечить лекарством 10 тысяч пунктов, отметил Младецнев. При этом для того, чтобы каждый россиянин имел возможность свободно приобрести лекарство от коронавируса, необходимо организовать поставки в 30 тысяч аптек, резюмировал предприниматель.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Младенцев заявил, что стоимость упаковки «Арепливира», в которой 40 таблеток по 200 мг, будет составлять 12 320 рублей. Лекарство продается по рецепту врача, его следует принимать в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом.