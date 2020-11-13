Препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» стали дешевле в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены, — цитирует его ТАСС.

Мурашко добавил, что помимо этого, государством направлены средства на амбулаторно-поликлинический этап. При этом производителям и фармацевтам надо следить за спросом и не отставать в производстве и пополнении товарных запасов препаратов.

Как писал NEWS.ru, пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), будут получать препарат «Авифавир» бесплатно.

Лекарство будет предоставляться пациентам только по назначению врача. Медики будут контролировать его применение.

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