Рост экономической нестабильности в мире и в России, а также неустойчивость рубля подстегнули отложенный спрос на строительство деревянных загородных домов, рассказали «Известиям» эксперты.

Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев заявил, что в среднем по стране в марте показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гоглев уверен, что это связано с тем, что люди решили больше не откладывать инвестиции, чтобы не потерять деньги. Кроме того, во время самоизоляции многим россиянам стали очевидны преимущества жизни в собственном доме.

«В ближайшие пять месяцев общий объем производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15–20% по сравнению с 2019-м», — спрогнозировал Гоглев.

С ним солидарен руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антон Сауков, который считает, что интерес к деревянному строительству может увеличиться в среднем на 20–25%.

Также он подтвердил, что в марте спрос на загородные дома и земельные участки вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, по словам Саукова, выросло число покупателей земельных участков и дач в черте города.

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